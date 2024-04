New York, Harney Weinstein ricoverato in ospedale

Harvey Weinstein è stato ricoverato a New York.

Lo riferisce il suo avvocato Arthur Aidala, secondo il quale l'ex "re di Hollywood" si trova in questo momento all'ospedale Bellevue, dove è sottoposto a una serie di esami medici. Weinstein era tornato nella Grande Mela a seguito di una sentenza della Corte d'Appello, che annullava la sua condanna per stupro emessa nel 2020. Un tribunale di New York ha ordinato un nuovo processo nell'ambito dell'ormai storica vicenda "MeToo".