Weinstein, l'accusatrice esce allo scoperto: ecco la storia di Evgeniya Chernyshova

"Basta rimanere sola nel dolore"

"Parte di me ha paura per il futuro, ma sono anche orgogliosa di quel che ho fatto. Se continuassi a nascondermi non potrei fare nulla. Sarei sola con il mio dolore", ha detto la Chernyshova che ha 43 anni, è nata in Siberia e al tempo dell'aggressione viveva in Italia con il marito da cui si è separata dopo lo stupro. Lui nel frattempo è morto e lei vive e lavora a Los Angeles dove ha un negozio di allestimenti floreali ma fa anche la doula, ossia si prende cura di altre donne al momento della nascita dei loro figli.