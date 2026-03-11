Harvey Weinstein racconta la prigionia a Rikers Island: "Sono stato preso a pugni da un altro detenuto, ho paura di morire"

Negli ultimi anni Weinstein ha avuto gravi problemi salute (diabete, un'operazione d'urgenza al cuore, la diagnosi di un cancro al midollo spinale). L'ex produttore si è detto "spaventato a morte" di fronte alla possibilità di morire in carcere: "Con tutta la vita che ho avuto e le cose che ho fatto per la società, non c'è clemenza o gentilezza verso di me". L'ex re di Hollywood continua a sostenere la sua innocenza, affermando che le sue accusatrici sono scese in campo "perché c'erano soldi in gioco". "Per ottenere un assegno bastava compilare un modulo in cui si diceva che le avevo aggredite", ha sostenuto.