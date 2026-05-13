Il medico è in carcere

Germania, pediatra nel Brandeburgo incriminato per 130 casi di abusi su minori

In seguito alla denuncia presentata dalla madre di uno dei bambini nel novembre 2025, la polizia ha effettuato delle perquisizioni

13 Mag 2026 - 18:33
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La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori. La procura ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati, nell'arco di circa dodici anni, "nell'esercizio della sua professione". Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale.

Chi è il medico

  Il medico, di 45 anni, sarebbe stato impiegato da un gruppo ospedaliero. I 130 reati contestati sarebbero avvenuti tra l'inizio di dicembre 2013 e novembre 2025. L'uomo è in custodia cautelare dal novembre dello scorso anno, dopo che una madre ha sporto gravi accuse contro di lui. Nel gennaio di quest'anno è emerso che il medico avrebbe abusato sessualmente di un minore mentre era in servizio presso l'ospedale di Rathenow, a ovest di Berlino.

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In seguito alla denuncia presentata dalla madre di uno dei bambini nel novembre 2025, la polizia ha effettuato delle perquisizioni. Gli inquirenti hanno sequestrato numerosi dispositivi di archiviazione dati. La procura ha immediatamente avviato un'indagine per accertare l'eventuale presenza di altre vittime e il medico è stato posto in custodia cautelare.

Rischio di recidiva

 Anche il rischio di recidiva è stato addotto come motivo della sua detenzione. Le cliniche Havelland avevano già annunciato a gennaio che avrebbero rivisto le proprie procedure di sicurezza e indagato sul caso con l'aiuto di esperti. Il gruppo di cliniche Havelland aveva spiegato all'epoca che il principio consolidato della "doppia presenza" - che richiede la presenza di due persone - era stato violato durante la visita del bambino. Era stata avviata un'indagine interna. "Le accuse minano la fiducia dei pazienti e delle loro famiglie", ha dichiarato il direttore medico Mike Lehsnau.

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