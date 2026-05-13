Germania, pediatra nel Brandeburgo incriminato per 130 casi di abusi su minori

Anche il rischio di recidiva è stato addotto come motivo della sua detenzione. Le cliniche Havelland avevano già annunciato a gennaio che avrebbero rivisto le proprie procedure di sicurezza e indagato sul caso con l'aiuto di esperti. Il gruppo di cliniche Havelland aveva spiegato all'epoca che il principio consolidato della "doppia presenza" - che richiede la presenza di due persone - era stato violato durante la visita del bambino. Era stata avviata un'indagine interna. "Le accuse minano la fiducia dei pazienti e delle loro famiglie", ha dichiarato il direttore medico Mike Lehsnau.