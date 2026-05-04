Germania, auto contro la folla nel centro di Lipsia: due morti e due feriti gravi

Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino. Lo ha riferito la polizia. Ambulanze, auto delle forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero sono stati visti intervenire sul luogo dell'incidente. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia.



Secondo il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, è stato arrestato il conducente dell'auto lanciata sui pedoni nel centro della città, provocando almeno due morti. Lo riporta la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste più alcun pericolo.