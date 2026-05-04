Germania, auto contro la folla nel centro di Lipsia: due morti e due feriti gravi
Arrestato il conducente del mezzo, i media parlano di un Suv ad alta velocità con un uomo sul tetto e di un accoltellamento
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Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino. Lo ha riferito la polizia. Ambulanze, auto delle forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero sono stati visti intervenire sul luogo dell'incidente. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia.
Secondo il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, è stato arrestato il conducente dell'auto lanciata sui pedoni nel centro della città, provocando almeno due morti. Lo riporta la Bild, aggiungendo che Jung ha dichiarato che non sussiste più alcun pericolo.
Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio ma secondo l'emittente locale Radio Leipzig rilanciata da Reuters online, un Suv Volkswagen danneggiato con una persona sul tetto è stato visto sfrecciare ad alta velocità in una zona pedonale della città. L'emittente cita testimoni oculari che parlano di diversi corpi coperti da lenzuola e che si sarebbe verificato anche un accoltellamento.