Mondo
sul posto i soccorsi

Olanda, auto sulla folla di una parata natalizia a Nunspeet: diversi feriti | La polizia: "Escluso gesto intenzionale"

Tre persone sarebbero in gravi condizioni. Secondo le autorità locali non sarebbe un atto volontario, ma le indagini sono in corso

22 Dic 2025 - 20:30
© -afp

© -afp

In Olanda, un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località a est di Amsterdam. Ci sarebbero almeno 9 feriti, di cui tre in gravi condizioni. Lo riferisce la polizia locale, che descrive l'episodio come "grave" ma esclude l'ipotesi di un gesto intenzionale. Lo riferisce De Telegraaf, citando un portavoce delle autorità, sottolineando che le indagini non sono ancora completate. Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono sul posto. Il gruppo di persone investito dall'auto stava aspettando il passaggio della parata. 

