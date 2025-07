Auto lanciata sulla folla a Los Angeles: 29enne incriminato per aggressione armata | Il movente? Vendetta per essere era stato cacciato dal locale

La tragedia (che avrebbe potuto avere un bilancio ancora più grave) nella notte di venerdì a East Hollywood ancora non ha un movente. L'auto lanciata contro la folla fuori dalla discoteca Vermont Hollywood ha provocato 30 feriti. Alla guida, Fernando Ramirez, 29 anni, che ora formalmente accusato di aggressione a mano armata. Il giovane è stato colpito da un proiettile - non è chiaro se sparato prima o dopo lo schianto - ed è ricoverato in ospedale sotto custodia. La polizia indaga per chiarire dinamiche e responsabilità anche se sembra che all'origine del gesto ci sia stata una sorta di vendetta di Ramirez per essere stato cacciato dal locale.