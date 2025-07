Los Angeles, auto sulla folla: decine di feriti, c'è anche una persona colpita con un'arma da fuoco

In un comunicato, il Lafd ha precisato che tra i feriti ci sono quattro o cinque persone in condizioni critiche, otto-dieci in condizioni gravi e tra dieci e quindici in condizioni giudicate buone. Il sergente Travis Ward, comandante della Divisione centrale del traffico della polizia di Los Angeles, ha dichiarato che è ancora troppo presto per stabilire se l'episodio sia stato intenzionale. Le indagini sono tutt'ora in corso.