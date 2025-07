Los Angeles, esplosione in un centro di addestramento della polizia: 3 agenti morti

Almeno tre agenti sono rimasti uccisi in un'esplosione avvenuta in un centro di addestramento della polizia a Los Angeles, in California. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 7.30 del mattino (le 16.30 in Italia) nel centro di Eastern Avenue, che ospita l'ufficio speciale dello sceriffo e la squadra anti-incendio doloso, compresa la squadra artificieri. Le autorità stanno indagando, ma la causa dell'esplosione non è ancora chiara.