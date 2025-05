Palm Springs, attacco a una clinica per la fertilità: identificato l'autore, morto nell'esplosione

Si chiama Guy Edward Bartkus, il 25enne autore di un attentato ad una clinica per la fecondazione assistita in California. Lo stesso attentatore aveva lasciato un messaggio in cui spiegava le ragioni del suo gesto estremo. "Sono arrabbiato per il fatto di esistere e perché nessuno mi ha chiesto il permesso di farmi nascere", dice in un audio di 30 minuti. "Sono fortemente contrario alla fecondazione in vitro, è estremamente sbagliata. Persone che hanno figli a tavolino. Quanto ci può essere di più stupido?", attacca. L'attentatore, che è morto nell'esplosione, si definiva un "pro-morte" ovvero, nelle sue parole, "qualcuno che intende procurarsi la morte il prima possibile per impedire la propria futura sofferenza e, soprattutto, la sofferenza che la propria esistenza causerà a tutti gli altri esseri senzienti".