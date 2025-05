California, bomba esplode fuori da una clinica per la fertilità: un morto

Le autorità di Palm Springs hanno dichiarato in un post sui social che l'esplosione è avvenuta alle 11:00 ora locale e che ai residenti è stato chiesto di evitare la zona intorno a North Indian Canyon Drive, vicino a East Tachevah Drive. Gli investigatori dell'Fbi e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives si sono recati sul posto per le indagini.