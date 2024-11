Usa, voleva mettere bomba alla Borsa di New York: arrestato

L'Fbi ha arrestato un uomo originario della Florida con l'accusa di aver ordito un complotto per piazzare una bomba nella sede della Borsa di New York. Lo riferisce l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale della Florida, precisando che i funzionari federali hanno iniziato a indagare su Harun Abdul-Malik Yener, 30 anni, lo scorso febbraio, dopo aver ricevuto una soffiata secondo cui l'uomo custodiva materiale per la fabbricazione di esplosivi all'interno di un magazzino. A quanto riferito dagli agenti dell'Fbi, Yener avrebbe ammesso di voler far esplodere la bomba la settimana prima del Giorno del Ringraziamento per "riavviare il governo degli Stati Uniti".