Collisione fra petroliera e cargo al largo delle coste britanniche: fuoco a bordo

Le due imbarcazioni coinvolte nell'incidente sono una petroliera svedese (battente bandiera Usa) e un mercantile tedesco. La petroliera fa capo alla Stena Bulk, società armatrice con sede in Svezia, ed era stata affittata dalla Crowley, azienda americana di trasporto marittimo basata a San Francisco. Mentre il mercantile si chiama "So Long" e risulta essere di proprietà della Reederei Kopping, armatore e spedizioniere che ha il suo quartier generale nel fiordo di Kiel, in Germania. Il mercantile "So Long", registrato a Madeira, era diretto nei Paesi Bassi.