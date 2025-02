Savona, il giallo dell'esplosione nello scafo della petroliera Seajewel: indagano due Procure

Le Procure di Savona e di Genova indagano sul mistero della petroliera Seajewel, da venerdì ferma al largo del porto di Vado Ligure con uno squarcio di oltre un metro nello scafo provocato da un'esplosione. Un guasto, un incidente, un sabotaggio oppure un attentato? Saranno le lamiere ritorte della nave battente bandiera di Malta a fornire la risposta. Per ora è stato aperto un fascicolo contro ignoti e sono stati avviati accertamenti senza definizione di reato. Da chiarire l'eventuale utilizzo di esplosivi, dei quali Marina militare, sub della polizia e Capitaneria di porto non hanno però trovato traccia. Così come non sono arrivate rivendicazioni.