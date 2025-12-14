Sydney, sparatoria a Bondi Beach: "Almeno dieci morti e diversi feriti" | Media: "Uccisi due attentatori"

Nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Alcuni partecipanti sarebbero stati colpiti, molti sarebbero fuggiti o si starebbero nascondendo. Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d'Australia, ha dichiarato: "La comunità ebraica è sotto shock. C'erano 2mila membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in stato di massima allerta".