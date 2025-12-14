Sydney, sparatoria a Bondi Beach: "Almeno dieci morti e diversi feriti" | Media: "Uccisi due attentatori"

La polizia ha definito l'accaduto un "episodio in corso", esortando la popolazione a evitare la zona. "Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo"
© Tgcom24
Sparatoria a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un "episodio in corso", esortando la popolazione a evitare la zona: "Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo". Diverse le persone morte e quelle ferite.
Nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Alcuni partecipanti sarebbero stati colpiti, molti sarebbero fuggiti o si starebbero nascondendo. Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d'Australia, ha dichiarato: "La comunità ebraica è sotto shock. C'erano 2mila membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in stato di massima allerta".
Le immagini condivise sui social media mostrano un massiccio intervento della polizia nella zona, frequentata da gente del posto e turisti. Testimoni hanno riferito che un uomo è sceso da un veicolo a Campbell Parade e ha aperto il fuoco. Ulteriori riprese dalla scena mostrano due persone vestite di nero che sparano sulla spiaggia.
In un ulteriore aggiornamento, la polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato: "Vi preghiamo di condividere il nostro messaggio affinché i cittadini evitino la zona di Bondi Beach mentre l'operazione di polizia continua" e "stiamo ancora chiedendo alle persone nella zona di mettersi al riparo finché non saremo in grado di determinare cosa sta succedendo".
La spiaggia di Bondi, situata nella periferia orientale della città, è un luogo iconico amato da gente del posto e turisti. È una delle spiagge più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata e la sabbia dorata e anche per il surf.
"Due persone sono in custodia della polizia a Bondi Beach. Tuttavia, l'operazione della polizia è in corso e continuiamo a esortare le persone a evitare l'area. Si prega di rispettare tutte le indicazioni. Non oltrepassare le linee della polizia", si legge nell'ultimo messaggio social della polizia sulla questione.