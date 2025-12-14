Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: diverse persone colpite

"Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. L'Fbi è sul posto. Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie!". Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth. Inizialmente le autorità avevano dichiarato che un sospetto era stato arrestato per la sparatoria alla Brown University, ma in seguito hanno smentito tale informazione e hanno comunicato che la polizia sta ancora cercando uno o più sospetti.