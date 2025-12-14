Logo Tgcom24
Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: diverse persone colpite

La prestigiosa università della Ivy League nel Rhode Island in lockdown

14 Dic 2025 - 00:13
© X

© X

Una sparatoria è avvenuta nel campus della Brown University di Providence, capitale dello Stato del Rhode Island. Si contano due morti e fino a 20 feriti, ma non tutti potrebbero essere stati colpiti da proiettili. Le autorità, che hanno posto in lockdown la struttura, stanno ancora raccogliendo informazioni sull'accaduto, ha dichiarato Kristy DosReis, responsabile dell'informazione pubblica della città. La prestigiosa università della Ivy Leagu, vicino a Boston, conta circa 11mila studenti.

La sparatoria è avvenuta nei pressi dell'edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica, secondo quanto riportato sul sito web dell'università. L'edificio comprende 117 laboratori, 150 uffici, 15 aule e 29 sale riunioni. Sabato era il secondo giorno degli esami finali del semestre autunnale.

"Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. L'Fbi è sul posto. Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie!". Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Truth. Inizialmente le autorità avevano dichiarato che un sospetto era stato arrestato per la sparatoria alla Brown University, ma in seguito hanno smentito tale informazione e hanno comunicato che la polizia sta ancora cercando uno o più sospetti.

