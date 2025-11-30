Sparatoria in California, quattro morti e dieci feriti

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Secondo Usa Today ci sono anche almeno dieci feriti, trasportati negli ospedali locali. La portavoce dell'ufficio dello sceriffo, Heather Brent, ha confermato il decesso di quattro persone e ha riferito che tra le vittime ci sarebbero anche dei minori. I colpi di pistola sono estati esplosi in un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno.