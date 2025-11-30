Logo Tgcom24
Mondo
gli spari in un locale

Sparatoria in California, quattro morti e dieci feriti

Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un agguato "mirato"

30 Nov 2025 - 07:10
© -afp

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Secondo Usa Today ci sono anche almeno dieci feriti, trasportati negli ospedali locali. La portavoce dell'ufficio dello sceriffo, Heather Brent, ha confermato il decesso di quattro persone e ha riferito che tra le vittime ci sarebbero anche dei minori. I colpi di pistola sono estati esplosi in un locale dove una famiglia stava probabilmente festeggiando un compleanno.

Secondo la polizia l'agguato potrebbe essere "mirato". L'ufficio dello sceriffo ha affermato che gli investigatori stanno "lavorando per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un raid mirato e gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità".

La polizia ha quindi esortato "chiunque abbia informazioni, filmati o sia stato testimone di qualsiasi parte di questo incidente a contattare immediatamente l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin".

