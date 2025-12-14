Hanukkah, cos'è la "festa delle luci" ebraica

La festa di Hanukkah, chiamata anche festa delle luci o della dedicazione, ricade nel calendario ebraico a partire dal venticinquesimo giorno del mese ebraico di Kislev tra novembre e dicembre, per una durata di 8 giorni. Quest'anno dal 14 al 22 dicembre. La ricorrenza non ha origini bibliche, ma celebra avvenimenti importanti della storia ebraica che risalgono al regno di Antioco. Questa festa, infatti, come si spiega sul sito di Ucei (Unione delle Comunità ebraiche italiane), fa riferimento, dal punto di vista storico, a quanto accaduto negli anni tra il 167 e il 164 a.E.V., quando molti ebrei erano obbligati a rinnegare la propria fede. Allora il popolo ebraico organizzò una ribellione armata capeggiata da Giuda Maccabeo e si liberò dal giogo ellenico dei Seleucidi, che dominavano in quel periodo la Terra d'Israele e che avevano imposto leggi che limitavano, e in certi casi vietavano del tutto, alcune importanti pratiche dell'ebraismo, tra cui il rispetto dello Shabbat e la circoncisione. La rivolta consentì, così, la liberazione di Gerusalemme e il Tempio che era stato profanato venne di nuovo inaugurato e restituito al culto originario. In quell'occasione ci fu anche un miracolo.