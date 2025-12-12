In un video gli ostaggi che celebrano l'Hanukkah prima di venire uccisi

Una preghiera cantata mentre viene accesa una candela per festeggiare Hanukkah, la festa delle luci. La scena è stata filmata nei tunnel di Gaza nel dicembre del 2023, ottanta giorni dopo il 7 ottobre. A essere ripresi dalle telecamere di Hamas sono quattro ragazzi (Hersh, Almog, Ori e Alex) e due ragazze Carmel, Eden... quelli che in Israele chiamano i magnifici sei. Quando queste immagini sono state girate i giovani ostaggi non sapevano che otto mesi dopo, sarebbero stati giustiziati in un tunnel sotto Rafah. Uccisi da Hamas perché i soldati israeliani si stavano avvicinando e, hanno detto gli islamisti, rischiavano di liberarli.