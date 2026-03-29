Gb, auto sulla folla a Derby: arrestato un 36enne | Indaga l'antiterrorismo

Il conducente dell'auto - un uomo di 36 anni, originario dell'India ma residente da anni in Gran Bretagna - è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e si trova in custodia. L’auto ha investito diverse persone nella zona di Friar Gate intorno alle 21:30 di sabato 28 marzo. Sette i feriti, trasportati in ospedale: alcuni sono in condizioni serie, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.