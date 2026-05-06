Arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina per abusi sessuali e stalking

Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. Secondo quanto riporta La Repubblica il 41enne ha preteso da un’atleta un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare di Parigi del 2024. Ma non è l'unico caso: durante i Giochi ha cercato di violentare un’altra ragazza nella stanza d’albergo in cui alloggiava. La procura di Roma e la polizia postale indagano sugli anni dal 2019 al 2024. Nei quali, sempre secondo La Repubblica, l’atleta avrebbe molestato cinque atlete e un’allenatrice.