Roma, arrestato per stalking alla ex compagna il comico Massimo Bagnato

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato Bagnato che urlava. La donna ha raccontato cos'era successo, mentre l'uomo continuava a inveire e a scalciare. È stato ammanettato e caricato in auto. Prima di salire sul mezzo, ha gridato alla ex: "Guarda cosa mi hai fatto, guarda cosa mi hai combinato", mostrandole i polsi legati.