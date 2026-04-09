Denuncia di aver ricevuto insulti omofobi, vessazioni e minacce: indagati collega e datore di lavoro

A Roma, un giovane operaio avrebbe ricevuto insulti omofobi, vessazioni e minacce di morte sul posto di lavoro da un collega, mentre il capo, che sarebbe stato a conoscenza delle presunte condotte, non solo non le avrebbe impedite ma le avrebbe giustificate e avrebbe cercato di convincere il giovane ad abbandonare il lavoro ritardando il pagamento dello stipendio e inviandogli lettere di richiamo pretestuose. L'operaio si è prima licenziato, poi ha cambiato città e, infine, ha denunciato. Il collega e il datore di lavoro sono indagati. Lo riporta Il Messaggero, aggiungendo che "il pm Saverio Francesco Musolino ha chiuso le indagini sulla vicenda e il prossimo passo potrebbe essere una richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa è stalking aggravato dall'avere agito con finalità discriminatorie".

