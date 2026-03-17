Genova, perseguita la ex e tenta di speronarla con l'auto: condannato per stalking

Non ha voluto accettare la fine della relazione con una donna da cui aveva avuto due bambine e che lo aveva lasciato perché troppo geloso e possessivo. E ha cominciato a perseguitarla, appostandosi fuori dal luogo di lavoro, presentandosi a casa della madre di lei o intimidendola proprio attraverso le figlie. Addirittura l'aveva denunciata per sottrazione di minore ma la posizione della donna, una 40enne che lavora come operatrice sanitaria, è stata archiviata. Al culmine della vicenda l'uomo, un 50enne genovese, era arrivato a speronarla con l'auto. Da lì era partita la denuncia della donna con l'imprenditore rinviato a giudizio. Nei giorni scorsi la condanna a un anno e quattro mesi.