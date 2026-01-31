Fino a duecento messaggi in una sola notte, telefonate a ogni ora, nuovi profili social creati per aggirare i blocchi. È questo il quadro che ha portato all'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 38enne residente nel Veneziano, accusato di atti persecutori ai danni dell'ex compagna. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi a Bibione dai Carabinieri. L'uomo è ora sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e al divieto assoluto di comunicare con lei in qualsiasi forma. Già in passato aveva ricevuto un ammonimento per stalking.