Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LE PUNTAVA UNA PISTOLA

Verona, minaccia di morte ex con video Ai sui social, in carcere un 31enne

In passato l'uomo in avrebbe già mandato alla donna messaggi minatori

02 Gen 2026 - 19:19
© -olycom

© -olycom

Ha realizzato un video con l'intelligenza artificiale che lo ritraeva con la figlia di tre anni in braccio, mentre puntava una pistola verso l'obiettivo e pronunciava col labiale le parole "ti uccido". Un 31enne romeno è finito in carcere a Verona per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell'ex compagna, a seguito delle continue violazioni del divieto di avvicinamento. Prima della pubblicazione di quel video sui social, l'uomo avrebbe continuato a mandare alla donna messaggi in cui minacciava di ucciderla, specificando anche che il braccialetto elettronico non l'avrebbe protetta.

verona
intelligenza artificiale