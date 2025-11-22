Bari, violenza e minacce contro le ex compagne: un arresto e un divieto di avvicinamento

I carabinieri di Bari hanno arrestato un 39enne e disposto il divieto di un avvicinamento a un 57enne per due episodi distinti di violenza contro le rispettive ex compagne. Nel primo caso, il 39enne è accusato di aver aggredito l'ex fidanzata e la madre di lei. L'uomo avrebbe colpito la donna con uno schiaffo, minacciandola di morte. Nel secondo caso il 57enne, di origini nordafricane, è stato denunciato dall'ex per una relazione tossica caratterizzata da forte gelosia. L'uomo pretendeva di parlare con lei anche durante la notte per verificare che non incontrasse altre persone.