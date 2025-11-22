Bari, violenza e minacce contro le ex compagne: un arresto e un divieto di avvicinamento

I carabinieri sono intervenuti in due episodi distinti. Nel primo, un 39enne ha aggredito anche la madre dell'ex. Nel secondo, un 57enne impediva alla donna di chiudere la relazione
I carabinieri di Bari hanno arrestato un 39enne e disposto il divieto di un avvicinamento a un 57enne per due episodi distinti di violenza contro le rispettive ex compagne. Nel primo caso, il 39enne è accusato di aver aggredito l'ex fidanzata e la madre di lei. L'uomo avrebbe colpito la donna con uno schiaffo, minacciandola di morte. Nel secondo caso il 57enne, di origini nordafricane, è stato denunciato dall'ex per una relazione tossica caratterizzata da forte gelosia. L'uomo pretendeva di parlare con lei anche durante la notte per verificare che non incontrasse altre persone.
Dopo le aggressioni, il 39enne avrebbe tentato di investire con la moto la madre dell'ex compagna, riuscendo a colpirla con un pugno al volto e facendole perdere conoscenza. L'uomo, già segnalato per episodi violenti nei confronti della donna, è stato condotto nella Casa circondariale di Bari.
Il secondo intervento dei militari ha portato al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso dal Tribunale di Bari, e all'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell'accusato. Nella fase finale della relazione amorosa, il 57enne - straniero residente da anni in Italia - avrebbe intuito la volontà della donna di distaccarsi e avrebbe quindi messo in atto aggressioni ripetute per impedirle di interrompere il rapporto.