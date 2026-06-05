Milano, palpeggiata davanti al compagno: arrestato un 25enne

A Milano, e precisamente a due passi dal Duomo, un 25enne egiziano senzatetto - regolare in Italia e con precedenti di polizia - avrebbe palpeggiato una 31enne italiana senza fissa dimora nelle parti intime e cercato più volte di baciarla nonostante il compagno della donna, anche lui italiano e senzatetto, abbia provato più volte a bloccarlo. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che la 31enne ha poi chiamato il 112 facendo capire di essere in pericolo. All'arrivo, i carabinieri hanno trovato il 25enne poco lontano dalla coppia di fidanzati: il giovane, nonostante la fuga, è stato raggiunto dai militari. È stato poi arrestato in flagranza per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.