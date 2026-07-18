Piano sfumato

Firenze, non riesce ad aprire la cassa del super: commessa al primo giorno sventa la rapina

Decisiva l'inesperienza della giovane, ancora alle primissime armi. Il ladro, inseguito dai clienti, è fuggito a mani vuote

18 Lug 2026 - 16:31
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Il piano era semplice: entrare nel supermercato, farsi aprire la cassa e fuggire con il malloppo. Il tutto in meno di un minuto, senza intoppi. Mai avrebbe pensato che invece il colpo potesse andare in fumo per colpa di una giovane cassiera... e della sua inesperienza.

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Salvata... dall'inesperienza

 È accaduto nei giorni scorsi a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, dove una commessa di appena vent'anni ha involontariamente sventato una rapina al suo primo giorno di lavoro. Un dettaglio non da poco visto che proprio la sua impreparazione è costata carissimo al ladro, che non solo è fuggito a mai vuote, ma ha anche rischiato di essere acciuffato dai clienti del supermercato. 

L'incursione

 Secondo la ricostruzione dei media locali, l'uomo è entrato nel super puntando dritto verso la cassa. Qui avrebbe minacciato la giovane, intimandole di consegnargli immediatamente il denaro. La commessa, tuttavia, pur mantenendo un sangue freddo invidiabile nonostante la tensione del momento, non sarebbe riuscita ad aprire il registratore proprio per via della sua inesperienza, facendo così perdere tempo prezioso al ladruncolo. Che, dopo qualche minuto di "pazienza", ha dovuto desistere.

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Clienti all'inseguimento

 Anche perché la scena non era passata inosservata agli occhi dei clienti e degli altri dipendenti, che una volta compresa la situazione sono intervenuti. Il malvivente, a quel punto, non ha potuto far altro che fuggire, inseguito da una decina di persone che nel frattempo avevano allertato i carabinieri. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, tuttavia, il ladro sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. 

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