Firenze, non riesce ad aprire la cassa del super: commessa al primo giorno sventa la rapina

Anche perché la scena non era passata inosservata agli occhi dei clienti e degli altri dipendenti, che una volta compresa la situazione sono intervenuti. Il malvivente, a quel punto, non ha potuto far altro che fuggire, inseguito da una decina di persone che nel frattempo avevano allertato i carabinieri. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, tuttavia, il ladro sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce.