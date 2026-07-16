Milano, rapina con parrucche e pistole in gioielleria nel centro commerciale: svuotate vetrine e cassaforte

Colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom di Milan dove questa mattina sei persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia di Stato hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.