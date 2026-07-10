Rapina con spaccata a Pescara, usano una Panda come ariete e rubano preziosi per migliaia di euro
Assalto nella notte alla gioielleria Dogi. Un commando di cinque persone ha demolito la vetrina, razziato le teche dei preziosi e fatto perdere le proprie tracce
Sono entrati di notte nella gioielleria Dogi di Pescara, senza scassinare alcuna porta ma usando una Fiat Panda rubata come un ariete d'altri tempi. Un commando di cinque persone ha messo a segno una rapina con un bottino dal valore di diverse migliaia di euro, anche se una quantificazione precisa deve ancora essere ultimata dai titolari del locale.
La rapina e la fuga
Il furto con spaccata è avvenuto intorno alle 4 di notte. Dopo aver rubato l'auto, i rapinatori l'hanno usata per sfondare la vetrina dell'esercizio commerciale. Una volta all'interno, hanno frantumato le teche che contenevano i preziosi, riempendosi le tasche prima di salire a bordo di una seconda vettura - un'Audi Rs5 - per fuggire grazie al motore ben più potente dell'auto-ariete. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.