Il furto con spaccata è avvenuto intorno alle 4 di notte. Dopo aver rubato l'auto, i rapinatori l'hanno usata per sfondare la vetrina dell'esercizio commerciale. Una volta all'interno, hanno frantumato le teche che contenevano i preziosi, riempendosi le tasche prima di salire a bordo di una seconda vettura - un'Audi Rs5 - per fuggire grazie al motore ben più potente dell'auto-ariete. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.