Firenze, imprenditrice rapinata in villa con una pistola puntata alla testa

L'hanno costretta a consegnare denaro, borse e gioielli davanti al nipotino di 2 anni, mentre le puntavano una pistola alla testa. Poi sono scappati col bottino del valore di oltre 600mila euro. Vittima di una rapina, nella sua villa alle porte di Firenze, Daniela Fargion, imprenditrice della moda. Un commando di quattro banditi ha agito a volto coperto verso le 22 di martedì 16 giugno sulle colline di Impruneta, alle porte del Chianti. L'assalto è avvenuto con pistole e spranghe, secondo il racconto dell'imprenditrice che è stata bloccata in una stanza con due collaboratori domestici. Tutti sono stati immobilizzati con fascette elettriche. Non è ancora chiaro al momento se i banditi hanno legato anche il bambino di due anni o se l'hanno lasciato stare.
Secondo il racconto della proprietaria, un rapinatore le ha puntato la pistola e le ha tolto il cellulare, vietandole di gridare, colpendola alla testa. Gli altri hanno trafugato borse di valore e preziosi e quindi sono scappati, verosimilmente contando sull'appoggio logistico di complici, anche nella zona. A dare l'allarme è stata la stessa donna appena è riuscita a liberarsi. E' la quarta rapina subita in 25 anni dalla famiglia. La villa si trova una zona residenziale, fuori dall'abitato di Impruneta.