Firenze, imprenditrice rapinata in villa con una pistola puntata alla testa

Secondo il racconto della proprietaria, un rapinatore le ha puntato la pistola e le ha tolto il cellulare, vietandole di gridare, colpendola alla testa. Gli altri hanno trafugato borse di valore e preziosi e quindi sono scappati, verosimilmente contando sull'appoggio logistico di complici, anche nella zona. A dare l'allarme è stata la stessa donna appena è riuscita a liberarsi. E' la quarta rapina subita in 25 anni dalla famiglia. La villa si trova una zona residenziale, fuori dall'abitato di Impruneta.