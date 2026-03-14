Pavia, rapina in villa: proprietario picchiato dai banditi

I rapinatori hanno quindi preso di mira la cassaforte della villa. Con un flessibile sono riusciti ad aprirla, ma all’interno non hanno trovato denaro né oggetti di valore. A quel punto hanno nuovamente aggredito il proprietario e gli hanno portato via i cento euro che aveva nel portafoglio. Rimasto ferito ma non in modo grave, il 64enne è riuscito a scappare passando dalla finestra del bagno. Ha raggiunto la casa di un vicino e ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili della rapina.