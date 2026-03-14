Pavia, rapina in villa: proprietario picchiato dai banditi
Tre uomini armati hanno fatto irruzione in un’abitazione alla periferia della città. La cassaforte scardinata con un flessibile
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Rapina nella tarda serata di venerdì 13 marzo in una villa alla periferia di Pavia, nella frazione di Motta San Damiano. Intorno alle 23 tre uomini con il volto coperto sono entrati nell’abitazione dove il proprietario, un artigiano di 64 anni, stava dormendo. I ladri erano armati: uno impugnava un coltello, un altro un’ascia. Dopo aver sorpreso l’uomo in casa lo hanno picchiato e poi chiuso nel bagno dell’abitazione per impedirgli di chiedere aiuto.
La cassaforte
I rapinatori hanno quindi preso di mira la cassaforte della villa. Con un flessibile sono riusciti ad aprirla, ma all’interno non hanno trovato denaro né oggetti di valore. A quel punto hanno nuovamente aggredito il proprietario e gli hanno portato via i cento euro che aveva nel portafoglio. Rimasto ferito ma non in modo grave, il 64enne è riuscito a scappare passando dalla finestra del bagno. Ha raggiunto la casa di un vicino e ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili della rapina.