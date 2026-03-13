L'odore di erba ha dirottato la loro attenzione

Pavia, i carabinieri intervengono per un furto in casa e scoprono una serra di marijuana dal vicino

Una donna si è accorta che le avevano rubato quasi 3mila euro e ha allertato i militari. Che, giunti sul posto, hanno scoperto 16 piante di erba e un impianto di ventilazione ad hoc nell'abitazione adiacente

13 Mar 2026 - 16:23
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Aveva chiamato il 112 perché le avevano svaligiato casa. Un bottino di 2.800 euro in contanti. Quando i carabinieri sono arrivati però la loro attenzione è stata dirottata altrove. C'era un forte odore di erba. Così hanno suonato il campanello al vicino e lì hanno fatto la scoperta: 16 piante di marijuana in una serra ad hoc.

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La chiamata al 112

 Tutto ha avuto inizio quando una donna rientrando a casa dopo la giornata di lavoro, ha fatto l'amara scoperta: casa sua era stata visitata dai ladri. Accortasi della sparizione di circa 2.800 euro in contanti, la vittima ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri.

Il sopralluogo e quell'odore di erba

 I carabinieri sono arrivati subito sul posto. La loro attenzione è stata catturata da un dettaglio impossibile da ignorare: un forte e inequivocabile odore di marijuana che non proveniva dalla casa svaligiata, bensì da quella adiacente. Così hanno deciso di suonare anche all'altro campanello. 

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Una maxi-serra

 L'uomo ha negato tutto e ha fatto finta di nulla. Ma i carabinieri hanno preceduto comunque a ispezionare casa. Lì hanno trovato uno stanzino con tutto il necessario per allestire una maxi-serra 16 piante di marijuana in piena crescita, un impianto di ventilazione professionale, sementi e concimi specifici per la coltivazione della canapa. Così è scattata la denuncia a piede libero per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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