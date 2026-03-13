Pavia, i carabinieri intervengono per un furto in casa e scoprono una serra di marijuana dal vicino

Aveva chiamato il 112 perché le avevano svaligiato casa. Un bottino di 2.800 euro in contanti. Quando i carabinieri sono arrivati però la loro attenzione è stata dirottata altrove. C'era un forte odore di erba. Così hanno suonato il campanello al vicino e lì hanno fatto la scoperta: 16 piante di marijuana in una serra ad hoc.