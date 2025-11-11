Arezzo, bimbo di 4 anni mangia biscotti preparati dallo zio e ha un malore: erano alla cannabis

Dopo il malore, il bambino è stato portato in ospedale per intossicazione e le analisi hanno evidenziato l'effettiva presenza di cannabis in consistente quantità sia nel sangue che nelle urine. La madre ha spiegato agli operatori sanitari che il figlio era a casa dei nonni e aveva mangiato alcuni biscotti trovati in dispensa, preparati alcuni giorni prima dallo zio del bambino. Per questo l'abitazione dell'uomo, incensurato ma con alcune segnalazioni per consumo di droga, è stata perquisita.