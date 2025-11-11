Arezzo, bimbo di 4 anni mangia biscotti preparati dallo zio e ha un malore: erano alla cannabis

L'uomo è stato arrestato per detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, oltre a essere denunciato per lesioni personali colpose
Ad Arezzo, un bimbo di 4 anni si è sentito male, perdendo conoscenza, dopo aver mangiato, ignaro degli ingredienti utilizzati, dei biscotti alla cannabis preparati dallo zio. L'uomo è stato arrestato per detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente - i poliziotti gli hanno trovato una serra per la coltivazione di marijuana e circa 600 grammi di sostanza stupefacente già trattata ed essiccata - oltre a essere denunciato per lesioni personali colpose.
Dopo il malore, il bambino è stato portato in ospedale per intossicazione e le analisi hanno evidenziato l'effettiva presenza di cannabis in consistente quantità sia nel sangue che nelle urine. La madre ha spiegato agli operatori sanitari che il figlio era a casa dei nonni e aveva mangiato alcuni biscotti trovati in dispensa, preparati alcuni giorni prima dallo zio del bambino. Per questo l'abitazione dell'uomo, incensurato ma con alcune segnalazioni per consumo di droga, è stata perquisita.
Sul retro della casa, in un capanno, gli agenti hanno trovato una serra professionale con lampade, ventilatori e prodotti per la coltivazione di numerose piante di cannabis, e la marjuana già essiccata. In un congelatore sono stati trovati anche 20 biscotti alla cannabis, per un totale di circa 500 grammi.
Il fatto è accaduto lunedì. Martedì, si è svolto il giudizio per direttissima, l'arresto è stato convalidato con rinvio ad altra udienza. Il bambino, come riporta il Corriere Fiorentino, starebbe già meglio.