San Vito Lo Capo (Trapani), offre biscotti preparati con la droga alla madre: ricoverata

A San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, una donna si è sentita male dopo aver mangiato dei biscotti preparati con la droga dal figlio 17enne. Il giovane ha offerto i biscotti alla madre che, ignara degli ingredienti utilizzati, ne ha assaggiati due. Poco dopo, la donna ha accusato forti dolori ed è stata ricoverata in ospedale. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti.