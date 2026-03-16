I tre rapinatori non hanno dovuto ingegnarsi particolarmente per entrare nella villa obiettivo del colpo, la porta di casa era aperta. Così, marito e moglie, si sono trovati di fronte i malviventi che li hanno immobilizzati utilizzando dello scotch e, nel mentre, si sono fatti dire dai due dove erano custoditi soldi e gioielli. In tutto i criminali hanno portato via un bottino da circa 100 mila euro, comprensivo di contanti e preziosi.