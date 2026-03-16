Varese, rapina in villa da 100mila euro: proprietari legati con lo scotch
In casa era presente anche il cane, neutralizzato dai malviventi
© Carabinieri
Una rapina in villa dal bottino di 100mila euro e i proprietari di casa immobilizzati con lo scotch. È accaduto lo scorso 11 marzo a Cadrezzate con Osmate, nel Varesotto, quando una coppia si è improvvisamente trovata di fronte tre persone incappucciate all'interno della propria abitazione. I malviventi hanno intimato ai due di dirgli dove fossero i soldi e i monili custoditi in casa e, nel frattempo, hanno immobilizzato con lo scotch i polsi delle sfortunate vittime. Appropriatisi della refurtiva, i rapinatori si sono dati alla fuga. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Varese.
La porta lasciata aperta
I tre rapinatori non hanno dovuto ingegnarsi particolarmente per entrare nella villa obiettivo del colpo, la porta di casa era aperta. Così, marito e moglie, si sono trovati di fronte i malviventi che li hanno immobilizzati utilizzando dello scotch e, nel mentre, si sono fatti dire dai due dove erano custoditi soldi e gioielli. In tutto i criminali hanno portato via un bottino da circa 100 mila euro, comprensivo di contanti e preziosi.
Il cane addormentato e il quarto uomo
In casa, oltre ai proprietari, c'era anche il cane della coppia che è stato reso innocuo dai malviventi, forse addormentato attraverso l'impiego di qualche sostanza. Secondo gli inquirenti, inoltre, il trio criminale potrebbe essersi avvalso di un quarto uomo che, probabilmente, rimasto fuori dalla villa a fare il palo, li avrebbe aiutati a fuggire più rapidamente.