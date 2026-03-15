Capalbio, coppia di ristoratori in ostaggio per un'ora con la pistola alla testa: "Dov'è la cassaforte"

È venerdì sera. Quattro malviventi fanno irruzione nella villa nelle campagne in Maremma. Hanno il volto coperto dal passamontagna e sono armati con una pistola. Entrano dal giardino e aspettano che arrivi l'imprenditore. Arriva prima la moglie, che sorprendono alle 22:30 di notte. Si fanno aprire le porte di casa e la minacciano chiedendo dove fosse la cassaforte. Che però in casa non c'è.