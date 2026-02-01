Grosseto, rompe un flacone di detersivo e non paga quello nuovo: licenziata dipendente

Ha rotto un flacone di detersivo proprio mentre stava per uscire dalla porta del negozio. Poi, di fretta e con l'autorizzazione del suo superiore, è tornata tra gli scaffali e ne ha preso un secondo - identico - senza pagare il prezzo previsto: 2,90 euro. Per questo motivo una nota catena di supermercati ha chiuso il contratto di una dipendente con 30 anni di esperienza. E ora il suo caso è finito davanti a un giudice del lavoro.