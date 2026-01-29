Accesso all’email dell’ex lavoratore: il Garante sanziona l’azienda con una multa da 40mila euro

Durante l’istruttoria è emerso un fatto ancora più grave. Le email inviate all’ex lavoratore continuavano ad arrivare e venivano inoltrate a un altro account aziendale. Una pratica andata avanti per circa due mesi, oltre i limiti previsti dalle stesse regole interne della società. Risultato: accesso, conservazione e trattamento di comunicazioni personali. In violazione della normativa privacy e del diritto alla segretezza della corrispondenza, tutelato anche dalla Costituzione.