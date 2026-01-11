Famiglia nel bosco, la Garante: "Allontanare la madre? Ulteriore trauma per i bambini"

La Garante, nella sua nota, ha deciso di affrontare anche il tema delle perizie psichiatriche che il tribunale ha disposto per i coniugi, e che serviranno per verificare se siano effettivamente in grado di ricoprire il ruolo di genitori. Il termine ultimo fissato per depositare i risultati è di 120 giorni, per Terragni troppi: "Quattro mesi – a cui vanno aggiunti i quasi due mesi già trascorsi in casa famiglia – per i bambini sono un tempo infinito. E il caso dei minori Trevallion non è certamente tra i peggiori: si conoscono casi di bambini la cui permanenza in struttura supera di gran lunga, causa proroga, il limite massimo di 24 mesi disposto dalla legge".