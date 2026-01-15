L'Autorità, di fronte al racconto di Report, aveva già risposto negando fermamente ogni accusa: "Sono bugie". E aveva altrettanto allontanato da sé le altre voci: in particolare le spese per la carne del presidente dell'Authority, fatte passare come "spese di rappresentanza" e addebitate al Garante. E il presunto accordo nascosto che avrebbe portato i quattro vertici dell'Autorità - Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza - a non comminare la sanzione da 40 milioni a Meta per violazione delle norme sulla privacy riguardo al "primo modello di smart glasses commercializzato: i Ray-Ban Stories". Una multa che, secondo Report, sarebbe stata ridotta di diversi milioni di euro dopo un incontro, il giorno prima del voto sulla multa, tra Agostino Ghiglia e il responsabile delle relazioni istituzionali di Meta in Italia, Angelo Mazzetti.