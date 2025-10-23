Sigfrido Ranucci: "C'è chi vuole armare il Garante per punire Report"

Il giornalista Sigfrido Ranucci, dopo aver subito un grave attentato, accusa il mondo della politica di voler "armare il Garante della privacy" per "silenziare" il programma Report. "In questi giorni raccolgo solidarietà bipartisan, ma si sta rivelando ipocrita: da una parte solidarietà, dall'altra qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale esemplare alle altre trasmissioni", afferma il professionista, durante una conferenza stampa organizzata al Parlamento europeo di Strasburgo dal deputato dem Sandro Ruotolo. "Ciò che dico lo affermo con cognizione di causa, e lo si vedrà nelle prossime ore. Chiedo che il Garante europeo verifichi come sta operando il Garante della privacy italiano, perché sembra agire come un'emanazione del governo", attacca Ranucci.