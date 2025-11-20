Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Tensione nell'Autorità

Scossone al Garante della Privacy, si dimette il segretario generale Angelo Fanizza

Il passo indietro arriva dopo le rivelazioni della trasmissione Report, secondo cui il magistrato avrebbe chiesto di spiare le mail dei dipendenti

20 Nov 2025 - 21:32
© Ansa

© Ansa

Nuovo scossone all'interno del Garante della Privacy. Dopo il rifiuto di lasciare l'incarico da parte dei componenti del collegio a seguito delle richieste di dimissioni arrivate da più parti all'indomani dell'inchiesta della trasmissione Report, a rassegnare le dimissioni è il segretario generale Angelo Fanizza. La motivazione, sempre secondo le indiscrezioni di Report, risiederebbe proprio in un tentativo di violazione della privacy, evidentemente finalizzata alla ricerca della "talpa" che ha permesso la diffusione delle informazioni e della corrispondenza interna.

Leggi anche

Da oggi nuove regole per accedere ai siti porno in Italia: ecco cosa cambia per gli utenti

Sigfrido Ranucci: "C'è chi vuole armare il Garante per punire Report"

La richiesta contestata e il documento interno

 Secondo quanto ricostruito da Report, all'interno dell'Autorità è stato diffuso un documento riservato nel quale Fanizza chiedeva al dirigente del dipartimento informatico di procedere con urgenza all'estrazione della posta elettronica, degli accessi vpn, delle cartelle condivise e degli spazi di rete utilizzati dai dipendenti. L'indicazione riguardava anche sistemi documentali e di sicurezza. La richiesta, datata 4 novembre, risale a due giorni dopo la prima puntata dell'inchiesta della trasmissione di Rai3, che aveva portato alla diffusione di informazioni interne. Il tentativo di ricostruire eventuali responsabilità per la cosiddetta "talpa" ha generato una forte contestazione e sollevato rilievi sul fronte della tutela dei dati personali.

Le dimissioni di Fanizza e il ruolo del segretario generale

 Le dimissioni di Angelo Fanizza segnano il primo passo indietro formale nella crisi che sta interessando il Garante. Segretario generale dal 29 luglio, Fanizza ricopriva il ruolo apicale della struttura amministrativa dell'Autorità, con compiti di coordinamento interno e gestione operativa dell'ente. Sarebbe rimasto in carica fino alla stessa data del 2027. La decisione di lasciare è stata comunicata ufficialmente in serata, attraverso una nota in cui il collegio ha ringraziato il segretario per il lavoro svolto.

Report: "Fanizza ha chiesto di spiare mail dei dipendenti"

 La trasmissione Report, su Facebook, ha provato a fare luce sulle motivazioni che hanno spinto Fanizza a rassegnare le dimissioni: "Poche ore fa è stato reso noto all'interno dell'Autorità un documento riservato in cui il segretario generale Angelo Fanizza chiedeva al dirigente del dipartimento informatico di provvedere urgentemente all'estrazione della posta elettronica, degli accessi vpn, degli accessi alle cartelle condivise, degli spazi di rete condivisi, dei sistemi documentali, dei sistemi di sicurezza. La richiesta di Fanizza di spiare i lavoratori dell'Autorità risale al 4 novembre, due giorni dopo la prima puntata dell'inchiesta di Report. Secondo quanto riferito da fonti interne - si spiega nel post -, oggi il dirigente del dipartimento per la sicurezza informatica ha informato i dipendenti e denunciato l'illegittimità di questa richiesta. I lavoratori del Garante della Privacy hanno chiesto le dimissioni dell'intero Collegio".

Garante: "Collegio estraneo a richiesta su dati dipendente"

 Immediata è arrivata la presa di posizione del Collegio del Garante che ha affermato "la propria totale estraneità rispetto alla comunicazione a firma dell'ex segretario generale - alla quale, peraltro, non è mai stato dato seguito - riguardante una richiesta di dati dei dipendenti relativi all'uso dei sistemi informatici". Il Garante ha ricordato in una nota che, "come da suo costante orientamento giurisprudenziale, l'accesso da parte del datore di lavoro a taluni dati personali dei dipendenti relativi all'utilizzo dei sistemi informatici può costituire violazione della privacy".

Il profilo di Fanizza

 Nato a Bari nel 1973, Fanizza è un magistrato amministrativo e dottore di ricerca in diritto pubblico dell'economia. In passato è stato titolare per molti anni di incarichi di docenza nell'Università di Bari, era stato anche magistrato presso il Tar del Lazio. Ha, anche, svolto una lunga attività formativa ed è autore di numerose pubblicazioni. La sua nomina era stata decisa all'unanimità dal Collegio dell'Autorità, composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza. 

Ti potrebbe interessare

garante della privacy

Sullo stesso tema