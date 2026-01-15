Quanto all'appropriazione delle monete, il Tribunale ha rilevato che non è stato possibile accertare se ci fosse o meno il consenso del tecnico e che, in ogni caso, non sono emerse conseguenze negative per l'azienda. Pur riconoscendo risolto il rapporto di lavoro, il giudice ha quindi condannato la società a corrispondere al lavoratore un'indennità pari a 18 mensilità: il dipendente non aveva chiesto la reintegrazione e ha accettato il risarcimento.