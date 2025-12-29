Licenziato a Siena col "test del carrello", giudice ordina reintegro

Deve essere reintegrato sul posto di lavoro Fabio Giomi, il cassiere di un supermercato di Siena che era stato licenziato con il "test del carrello". Lo ha deciso il giudice del lavoro. Ne dà notizia il segretario della Filcams Cgil senese Mariano Di Gioia. "Sono contentissimo, non solo per me, ma anche per la battaglia civile che abbiamo portato avanti - ha detto Giomi -. Sono sicuro che questa vittoria potrà diventare un punto di riferimento per tanti lavoratori. Avrei potuto cavarmela con dieci giorni di sospensione e oggi sarei già tornato a lavorare, ma ho deciso di tenere duro. L'ho fatto per me, per tutti i lavoratori e perché era una situazione inaccettabile".