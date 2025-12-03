Licenziata perché "beccata" al ristorante mentre era in malattia: il Garante multa il Comune per violazione della privacy

Infine un filmato girato da un dipendente comunale con il proprio telefono e inviato tramite WhatsApp al cellulare personale del sindaco Martina Rocchio ritraevano la dipendente al ristorante, mentre pranzava insieme a due colleghe, anch'esse assenti dal lavoro per malattia. Anche in questo caso, l'episodio si era verificato fuori dalle fasce orarie di reperibilità obbligatoria. Il video era finito sul telefono privato della prima cittadina perché, come specificato negli atti, l'ente locale "non dispone di risorse economiche sufficienti a garantire al sindaco un cellulare e un'utenza intestata al Comune".