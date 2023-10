Palermo, la carica dei 101 "furbetti del cartellino": indagati per assenteismo

Danni per 40mila euro

L'indagine è scattata in seguito ad alcuni accertamenti disposti dopo la denuncia di una funzionaria, che ha presentato un esposto segnalando furti di carburante dai mezzi della società. L'inchiesta si è prolungata da maggio fino a luglio. Le persone finite sotto indagine sono state pedinate e controllate per giorni e ora gli episodi di assenteismo accertati sono 1.385. Gli inquirenti hanno stimato che la società ha subito un danno economico di quasi 40mila euro per un totale di 2.800 ore di assenza.