Biella, dipendente denuncia molestie sul lavoro | La procura: "Sotto il seno non è zona erogena"

Per il pm, però, l'accusa di maltrattamenti non starebbe in piedi dato che un'azienda con oltre 40 dipendenti è "un luogo di lavoro, non un ambiente familiare o para-familiare". La procura ha anche sottolineato la presentazione tardiva della querela arrivata a luglio 2024, quattro mesi dopo le dimissioni che la donna avrebbe rassegnato "per i fatti avvenuti prima del licenziamento". La 51enne ha spiegato in vari passaggi di non aver denunciato in passato per timore di perdere l'unica fonte di sostentamento e reddito, in particolare dopo un infortunio sul lavoro del 18 marzo 2017 e la diagnosi di sclerosi multipla nel giugno 2017 che l'hanno costretta a periodi forzati di inattività e al cambio di mansioni. A pesare anche l'assenza di testimonianze - oltre a quella della 51enne - che confermino con precisione gli atteggiamenti del superiore. L'unica sarebbe stata un'altra dipendente che, sentita a settembre 2024, ha affermato che il 51enne avrebbe "preso di mira" la vittima notando "atteggiamenti e richieste che andavano oltre il rapporto di lavoro". Tutti racconti giudicati vaghi e "non collocabili nel tempo e nello spazio".