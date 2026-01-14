Una delle ex dipendenti ha descritto un clima di totale sottomissione, parlando di rapporti sessuali forzati, violenze fisiche e umiliazioni quotidiane. Le accuse includono anche insulti, molestie verbali e un sistema di controllo costante che avrebbe caratterizzato l'ambiente di lavoro. Secondo quanto denunciato, gli abusi sarebbero avvenuti con la complicità di alcune figure incaricate della gestione delle residenze e della selezione del personale. In particolare, una responsabile avrebbe gestito anche visite mediche delle dipendenti, comprensive di esami ginecologici e test per le malattie sessualmente trasmissibili, un elemento che le donne indicano come parte di un meccanismo di controllo e sfruttamento.